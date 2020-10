Voorzitter en directeur sociale huisvestingsmaatschappij De Leie op de gemeenteraad: “er wordt systematisch opgetreden tegen sociale fraude” Erik De Block

08 oktober 2020

13u01 0 Wervik Directeur Maxime Christiaen en voorzitter Steve Dejan van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie gaven op de gemeenteraad in Wervik een toelichting over hun beleid. Het was de allereerste keer dat dit door de directeur en de voorzitter gebeurde. Sanne Vantomme (N-VA) was hiervoor al lang vragende partij. “Ik werd gecontacteerd door een vooraanstaand immobiliënkantoor en ze vragen zich af hoe het komt dat men in Wervik blijkbaar zo soepel is in het toekennen van een sociale woning”, aldus Sanne Vantomme.

Hij las enkele passages uit de e-mail van de immobiliënmakelaar voor: “We krijgen een instroom van mensen van een vreemde origine komend uit Antwerpen, Gent, Brussel en van alle kanten uit het land. Als wij als immokantoor vragen: waarom komen jullie naar Wervik, dan krijgen wij steevast hetzelfde frappante antwoord: voor de soepele regeling in Wervik. Ze weten in Brussel en Antwerpen dat ze in Wervik veel meer kans maken op een sociale woning.”

“We hebben een korte wachtlijst en hebben weinig impact in de toewijzingen want hiervoor zijn we gebonden aan regels vanuit Brussel”, aldus voorzitter Steve Dejan die toegaf dat de diversiteit in de wijken toeneemt. “Onlangs werd een woning toegewezen aan iemand uit Francs Borains (gelegen in de Borinage, red). Ik stelde me daarbij persoonlijk vragen. Die mens is een 65-plusser en had zich hier ingeschreven op de wachtlijst. Toen er een woning voor zijn leeftijdscategorie moest worden toegewezen was hij de enige en stond dus automatisch helemaal bovenaan de wachtlijst.”

Het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie bestaat in totaal uit 1.406 woningen. Daarvan bevinden er zich 675 in Wervik en 228 in Geluwe. De rest onder meer in Avelgem, Kooigem, Wijtschate en Mesen. Het woningbestand in Wervik bestaat uit dertien procent sociale woningen.

Sanne Vantomme had het ook over de taalvereisten en sociale fraude van huurders. “Ik zie in wijken een aantal woningen leeg staan omdat de bewoner inwoont bij zijn vriend of vriendin”, merkte hij op. “Er wordt systematisch opgetreden tegen sociale fraude”, geeft directeur Maxime Christiaen aan. “Meerdere dossiers hebben geleid tot een ontbinding van de huurovereenkomst. Met de politie en het arbeidsauditoraat zijn hierover trouwens gesprekken aan de gang.”

De bespreking duurde maar liefst een uur en drie kwartier. Zowel de voorzitter als de directeur maakten een goede beurt. Al kwam helemaal op het einde de aap uit de mouw toen burgemeester Youro Casier (sp.a) verwees naar zijn e-mail van mei vorig jaar en waarop hij nog altijd geen antwoord kreeg. De burgemeester vroeg naar het asbestbeheersplan van De Leie. “Er is hierover wel initiatief geweest en dat werd besproken tijdens de algemene vergadering maar het is geen gemakkelijke materie”, reageerde directeur.