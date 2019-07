Voorwaardelijke celstraf en boete voor Frans koppel voor parasoldiefstal en drugsbezit LSI

12 juli 2019

11u03

Bron: LSI 0 Wervik Het Franse koppel dat op 30 mei in het stadscentrum van Wervik voor opschudding zorgde door een parasol van een café te stelen, een aanrijding te veroorzaken en weg te vluchten, is vrijdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden en een effectieve boete van 800 euro.

Iets over 9u ’s ochtends stopten Marc P. (32) uit Armentières en Juline D. (27) uit Nieppe met hun VW Golf even voorbij café ’t Lusterke in de Molenstraat in Wervik. P. laadde een grote parasol van het café in zijn auto en reed verder. In de Duivenstraat veroorzaakte het koppel een aanrijding. Ze lieten hun auto achter en vluchtten te voet weg. Na een klopjacht konden ze uiteindelijk toch geklist worden. Ze bleken op de terugweg van een uitje in dancing Lagoa in Menen. Marc P. had onder meer amfetamines in zijn slip verstopt. Juline D. had amfetamines, cannabis en xtc op zak. Zij kon in 2018 op festival Cirque Magique in Ledegem ook al eens met drugs op zak geklist worden.