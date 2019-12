Voortaan voor elke geboorte een cadeaubon voor een boom, nog geen locatie voor een stadsbos Erik De Block

13 december 2019

10u51 6 Wervik Het stadsbestuur van Wervik wil meer groen in de stad en schenkt daarom vanaf januari voor elke geboorte een cadeaubon voor een boom. Je kunt uit verschillende fruitbomen: appel, peer, pruim, kers of notenboom.

“Onze stad telt twee geboortebossen: in Geluwe aan ’t Voske en in Wervik achter de woningen op de Ten Brielensesteenweg”, zegt schepen van Groen Ann Degroote (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Omdat we nog geen openbare gronden beschikbaar hebben om een derde geboortebos aan te planten en we het bomenbestand in Wervik toch willen opkrikken, nemen we dit initiatief met de cadeaubon. We wonen in de bosarmste regio en dat willen we veranderen.”

Er zijn twee leveringsperiodes per jaar: half maart en half november. Twee keer per jaar zal er ook een fotowedstrijd zijn met ingestuurde foto’s van het boompje met het kindje.