Voorstel voor eerste fietsstraten is klaar Erik De Block

21 juni 2020

10u32 0 Wervik De kans is groot dat de Bakkerstraat de eerste fietsstraat in Wervik wordt. “We hebben die vraag voor advies voorgelegd aan de mobiliteitscommissie”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

“Voor alle duidelijkheid: het gaat om een voorstel en er is dus nog niks beslist. We stellen ook voor om daar in diezelfde buurt het laatste deel van de Molenstraat in te richten als een fietsstraat.”

In een fietsstraat mogen de fietsers in eenrichtingsstraten de volle breedte van de rijbaan gebruiken. Auto’s of vrachtwagens mogen er geen fietsers inhalen. Uit een bevraging door de plaatselijke afdeling van Open Vld in de straten en wijken van Wervik, Geluwe en Kruiseke blijkt dat inwoners veel belang hechten aan een verkeersveilige en bereikbare stad. Open Vld maakte een verkeersplan op met concrete acties. Zoals bijvoorbeeld het creëren van fietsstraten.