Voor iedereen een zakasbak in café ’t Lusterke Erik De Block

08 juni 2020

14u36 0 Wervik “Eerlijk gezegd, ik heb zondagnacht slecht geslapen, want ik was nerveus door die heropstart”, zegt cafébaas Antony Verschaeve van ’t Lusterke in de Molenstraat in Wervik.

“Jammer genoeg valt het weer tegen en zit er niemand op het terras. Voor de rest valt het wel mee. De klanten mogen uiteraard niet aan de toog zitten, maar zitten aan tafel of op een barkruk. Enkele trouwe klanten hebben me ook al laten weten dat ze in de vooravond aanwezig zullen zijn.”

Alle klanten krijgen ook een zakasbak. “Ik ben blij dat ze tijdig geleverd zijn, want aanvankelijk zag het er niet naar uit dat dit zo zou zijn”, zegt Antony, die benadrukt dat je in zijn café wel nog cash kunt betalen. “Maar ik overweeg om drankkaarten in te voeren.”

Sfeercafé Black Pearl op het Sint-Maartensplein gaat maandag om 16 uur open, café Sportman op de Hoogweg een uur later.