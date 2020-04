Volkstuintjes gaan weer open, gebruikers krijgen één keer per week toelating “om fruit of groenten te komen oogsten” Erik De Block

22 april 2020

13u37 0 Wervik Goed nieuws voor de zowat vijftien gebruikers van de volkstuintjes Schoonvelde in de Scherpenheuvelstraat in Wervik. Omwille van het coronavirus en de veiligheid kreeg niemand er nog toegang, maar daarop kwam kritiek. “Er is ondertussen een regeling die bepaalt dat gebruikers één keer per week worden toegelaten om te komen oogsten”, aldus schepen Sonny Ghesquière (sp.a).

“Op vraag van de gebruikers en in overleg met de sociale dienst van het OCMW en voorzitter Marc Verschoore van Tuinhier Wervik werd aan de veiligheidscel van onze stad voorgesteld om de gebruikers één keer per week toe te laten. Met dus gunstig gevolg. Marc Verschoore regelt die afspraken. Er was een bezorgdheid bij de gebruikers. De volkstuintjes werden gesloten, waardoor de gebruikers niks konden oogsten en dus geld verloren. Ik begreep dat. Met deze regeling gaat er nu niks verloren. Zaaien en planten wordt wel nog niet toegelaten, alleen afhalen.”

Rika Delcroix is één van de gebruikers van het eerste uur. “In mijn serre is de sla volop aan het groeien”, vertelt ze. “Ik was vragende partij voor een beurtrol. We kregen van Marc Verschoore de vraag wanneer het ons best past om één keer per week te gaan. Ik ga vrijdagnamiddag. De sluiting heb ik nooit goed begrepen, want wat is het verschil tussen werken in die volkstuintjes of in de tuin van een rijwoning ? We zijn oud genoeg om te weten wat we in deze tijden mogen doen. Als we op Schoonvelde zijn, dan is er geen gevaar, want we houden afstand. Bovendien blijven in sommigen gemeenten de volkstuintjes open. Vandaar onze vraag.”

De sluiting zorgde ook politiek voor enige commotie. Kristof Vandamme (CD&V) bond de kat de bel aan. “Net nu de tuincentra in ons land weer open mogen, besliste men na vier weken lockdown de volkstuintjes te sluiten”, aldus Vandamme. “Nochtans zijn of werden daar geen onregelmatigheden vastgesteld. We vroegen om via een beurtrol te werken, uiteraard met de in acht neming van alle veiligheidsvoorschriften. De nieuwe regeling is bijzonder goed nieuws voor die gebruikers die bijvoorbeeld in een appartement wonen of geen achtertuin hebben.”