Volksfeest in en rond de gewezen pastorie Erik De Block

29 augustus 2019

12u39 0 Wervik De gewezen pastorie naast de Heilig Hartkerk in Kruiseke wordt voortaan gebruikt door de vrije basisschool De Graankorrel waar men kampte met een plaatsgebrek.

Zaterdag 31 augustus is iedereen welkom op een volksfeest, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe klaslokalen.

De vzw Parochiale Werken, de school en de plaatselijke verenigingen slaan de handen in elkaar om er iets moois van te maken. Van 10.30 uur tot 12.30 uur is er kinderanimatie en een rondleiding in de voormalige pastorie. Van 13.30 uur tot 15.30 uur is er een Open Klas.