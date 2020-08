Vogelcenter moet dicht wegens kleinhandel in agrarisch gebied: “Maar een hondenschool, paardenfokkerij of kinderboerderij mag hier wel” Erik De Block

19 augustus 2020

13u55 2 Wervik Vogelcenter De Kromme Peerlaere op het einde van de Ten Brielensesteenweg in Wervik moet dicht omdat het in agrarisch gebied ligt. Naast de oude boerderij lag ook een klein cafeetje. “Een hondenschool, paardenfokkerij of kinderboerderij mag hier wel”, zucht uitbater Patrick Hoornaert.

“Via mijn vader en mijn broer Dirk zaliger kreeg ik de interesse voor vogels te pakken”, vertelt Patrick Hoornaert (55). “Bijna vijftien jaar geleden kochten we in de Kruisekestraat in Kruiseke een kleine boerderij en openden er een vogelcenter. De zaken liepen vrij goed. Zowel de woning als de winkel verkochten we aan zoon Tim. Drie jaar geleden kochten we een kleine boerderij op de grens met Komen-ten-Brielen. Ik bouwde nieuwe volières en verbouwde ook enkele kleine koestallen.”

Wijziging van functie

De zaak staat op naam van zijn echtgenote Corinne Tonneau. “Toen ik op een bepaalde dag een oude volière aan het afbreken was, stond plots de milieupolitie hier”, gaat Patrick verder. “Ik was met alles in orde en er werd geen enkele inbreuk vastgesteld. De milieupolitie gaf me de raad bij de stad Wervik een wijziging van functie naar kleinhandel aan te vragen. Het schepencollege weigerde een omgevingsvergunning. Na overleg met mijn advocaat Patrick Duyck uit Ieper tekende ik beroep aan bij de deputatie in Brugge. Ook daar ving ik bot. Ik laat het hier echter bij niet en ga iets doen wat in landbouwzone wel mag. Een studiebureau is hier nu mee bezig.”

In een oude koestal was er ook een cafeetje ingericht en ook dat is nu gesloten. “We waren open van woensdag tot en met zondag”, vertelt Patrick. “De klanten zijn vrienden geworden. Een buur beweert dat hier wekelijks feestjes waren, maar daar klopt niks van. Ik heb ondertussen al enkele politici gecontacteerd. Ik wil werken, maar mag niet. Ook de klanten vinden het jammer.”