Vlaams Belang gaat weer afdeling oprichten in Wervik Erik De Block

27 mei 2019

14u21 0 Wervik De verkiezingen waren een hoogdag voor de Wervikse ereschepen Jozef Claeys (76) en het Vlaams Belang. Voor de Kamer is het Vlaams Belang in Wervik de grootste partij, voor het Vlaams parlement de tweede grootste, na CD&V.

Zo’n resultaat is alvast opvallend, want op de andere lijsten voor de Kamer en het Vlaams parlement stonden toch enkele plaatselijke politici met naam en faam: burgemeester en ex-federaal volksvertegenwoordiger Youro Casier (sp.a), schepen Bert Verhaeghe (Open Vld), ex-schepen Belinda Beauprez (N-VA) en ex-schepen en ex-federaal volksvertegenwoordiger Bercy Slegers (CD&V).

“Zo’n vooruitgang had ik niet verwacht”, geeft Jozef Claeys toe. “Ik was al blij dat we met Delphine Devis een kandidate uit Geluwe (twintigste plaats Vlaams parlement, nvdr) hadden. Het is ons door omstandigheden (Jozef Claeys was een tijdje ziek, nvdr) niet gelukt deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De volgende keer moeten we daar wel in slagen. Ik gaf alvast mijn woord om me daarvoor in te zetten.”

De gewezen postbode gaat daarom weer een plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang oprichten in Wervik. In het vorig bestuur was Jozef Claeys nog partijvoorzitter. “Het zou me een plezier doen als men me zou verkiezen tot erevoorzitter”, besluit Claeys.