Vijftig jaar Jonge Sportvrienden Wervik: “Tornooi van de Westhoek waren de topjaren, derby’s voor 350 man” Erik De Block

29 mei 2019

13u27 0 Wervik Liefhebbersvoetbalploeg Jonge Sportvrienden Wervik bestaat vijftig jaar en dat wordt dit weekend gevierd in de cafetaria van sportcentrum De Pionier. Met onder meer een tentoonstelling en de huldiging van de kampioenen. JS Wervik behaalde immers de titel in de zondagcompetitie van eerste provinciale bij Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond (VLVB). Hun thuismatchen spelen ze aan De Pionier;

JS Wervik heeft alvast een zeer rijke geschiedenis. “Het is eigenlijk allemaal begonnen met Patrik Zoutard die een voetbalwedstrijd organiseerde en zo ging de bal aan het rollen”, zegt secretaris Noel Bossuyt. “Café Volkshuis in de Molenstraat was ons clublokaal. Ik ben er van heel in het begin bij. Mijn schoonbroer Raymond Breine zaliger was toen voorzitter. Mijn vader Joseph en huisarts Paul Mahieu waren ere-voorzitter.”

Een halve eeuw later bestaat het bestuur nu uit voorzitter Ronny Vantomme, secretaris Noël Bossuyt, zijn zonen Dave en Dieter. “Dave is penningmeester en wordt opgevolgd door Stijn Declerck”, overloopt Noël de rest van het bestuur. “Nieuw in het bestuur zijn Niels Wyffels, ploegafgevaardigde Fauve Messely en Giovanni Descan.”

In de cafetaria van De Pionier is er dit weekend zaterdag vanaf 16 uur en zondag vanaf 10 uur een tentoonstelling. “We hebben veel foto’s”, aldus Noel (68). “Ook veel oude shirts. Allemaal van in de loop der jaren hebben we ze wel niet meer. Er gaan medailles te zien zijn. Een belangrijk luik zal gaan over onze periode in het Tornooi van de Westhoek. We speelden toen drie keer op rij kampioen en werden keizer.” (lacht)

“Die jaren in het Tornooi van de Westhoek waren de topjaren. We wonnen toen elke week en was het telkens groot feest. We hadden toen een zeer goede ploeg. Met spelers die bij Eendracht Wervik hun plaats in het eerste elftal niet hadden. We speelden toen op zondagnamiddag tegen onder meer Sparta Kruiseke, BS Geluveld, Jespo Komen, GS Voormezele en Bulskamp. Al die ploegen zetten de stap naar de voetbalbond en begonnen in vierde provinciale. Toen er een einde kwam aan het Tornooi van de Westhoek schreven we in bij de VLVB.”

JS Wervik speelde zijn eerste wedstrijden in de Hellestraat waar zich nu de schoolgebouwen van Futura bevinden. “De derby’s tegen Sparta Kruiseke en Blue Star Geluveld lokten maar liefst 350 toeschouwers. Eendracht Wervik speelde wat verderop in de Hellestraat en had 50 man toen we op hetzelfde moment een topper speelden. Er was daar toen veel over te doen. In café ’t Kanon op de hoek van de Molenstraat en Steenakker hadden we onder impuls van Albert Depoutre en Valeer Isaac zelfs een supportersclub. We gingen op verplaatsing spelen met een autobus en die werd gevolgd door een colonne van nog eens veertig auto’s met supporters.”

JS Wervik speelde op diverse terreinen. Een overzicht. “In de Hellestraat moesten we plaats maken voor de bouw van de school”, aldus de secretaris. “We speelden dan aan wijk De Riemeers, het derde terrein van Eendracht Wervik in de Ooststraat, op Sparta Kruiseke en weken zelfs uit naar een terrein in Ledegem omdat er hier niks beschikbaar was.”