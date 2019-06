Vijf bands op Skullfest in Oosthove Erik De Block

06 juni 2019

Blue Skulls MC uit Geluwe organiseert op zaterdag 9 juni in stadszaal Oosthove in de Speiestraat in Wervik het metalfestival Skullfest. Dit keer met een nieuwe invulling, want het is niet langer een tweedaagse. Er treden vijf bands op: BèTA (17 tot 17.45 uur), At The Front (18.15 tot 19 uur), Guilty as changed (21.15 tot 22.30 uur), The Amorettes (21.15 tot 22.30 uur) en Powerslave (23.15 tot 0.30 uur). Headliner The Amorettes zijn drie vrouwen uit Schotland en in een nieuwe bezetting. Powerslave uit Nederland is een tributeband van Iron Maiden en verzorgt de afterparty. Tickets kosten in voorverkoop acht en aan de ingang twaalf euro. Meer info en tickets op www.skullfest.be.