Vijf afstanden tijdens alternatieve Tabakstocht Erik De Block

21 september 2020

13u18 6 Wervik De laatste zondag van september is er de jaarlijkse Tabaksstocht, met start en aankomst in vrije basisschool De Graankorrel in Wervik. Omwille van corona dit keer helaas niet. Het bestuur van de Wervikse Wandelsportvereniging bleef evenwel niet bij de pakken zitten en stippelde een alternatieve omloop uit.

“Met toelating van het stadsbestuur hebben we een parcours uitgepijld met de mogelijkheid om 6, 11, 17, 20 of 26 kilometer te wandelen”, zegt parcoursbouwer Eddy Six. “Telkens met start aan het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat. De pijltjes van ‘Vlaanderen wandelt’ blijven hangen tot en met zondag 11 oktober. De verschillende afstanden zijn drie lussen die onderling kunnen worden gecombineerd. Op deze tochten zijn door ons uiteraard geen rustposten voorzien.”

Individueel

Iedereen kan dus individueel gaan wandelen. Op zaterdag 26 september organiseert WSV Wervik ter vervanging van de Tabakstocht voor haar leden coronaproof een wandeling van 6, 11 of 20 kilometer. “We verzamelen aan het Tabaksmuseum en stappen in groepjes en dit volgens de veiligheidsvoorschriften”, zegt Eddy Six. “Iedereen moet een mondmasker op zak hebben.”

De 20 kilometer start stipt om 8.30 uur, de 11 kilometer een kwartier later en de kortste afstand om 9 uur. Onderweg voorzien wij een versnapering. “We organiseren telkens op woensdag ook bijkomende begeleide wandelingen voor onze clubleden. We verzamelen iedere keer om 9 uur.”

Woensdag 7 oktober in Kruiseke, verzamelen aan café Het Visputje, Oude Ieperweg. Een week later Polygonenossen, vertrek op Geluveldplaats. Woensdag 21 oktober Heksenpad, afspraak aan de kerk van Beselare en tenslotte woensdag 28 oktober Serge Bertenpad in Menen, verzamelen aan de kerk op Ons Dorp.