Vierde en laatste cahier 1914-1918 is te koop Erik De Block

02 januari 2020

11u20 0 Wervik Op verschillende plaatsen is het vierde en laatste cahier ‘1914-1918 in Wervik en Geluwe’ te koop. Het derde cahier dateert ondertussen reeds van 2012. Het concept is hetzelfde als bij de drie vorige cahiers: vlotte teksten, veel foto’s en kaartmateriaal uit verschillende openbare en private archieven. Zes auteurs zorgen voor zeven ruime bijdragen. Het cahier telt 140 pagina’s en kost vijftien euro.

Het eerste artikel is van Manu Robaeys die op basis van twee schriften uit zijn persoonlijk archief en twee teksten van het Rijksarchief de hulpverlening aan Belgische krijgsgevangen en geïnterneerden in 1914-1918 illustreert en daarna eventjes dieper ingaat op de lokale situatie. Steven Masil bundelde de vele informatie die werd verzameld en ontvangen naar aanleiding van het project ‘1917-2017’ over de evacuatie. In 1917 werd Geluwe en Wervik quasi volledig ontruimd.

Ereschepen Rik Braem toont in zijn artikel ‘De opstart van politiek Wervik na Wereldoorlog I’ zijn liefde voor de geschiedenis van de lokale politiek en het leven van alledag. Vaak wordt voor het beeld aan de Sint-Medarduskerk de naam ‘Onbekende Soldaat’ gebruikt, wat duidelijk de wenkbrauwen van Roger V. Verbeke (88) doet fronsen. Hij maakt dit in zijn inleiding al vlug duidelijk met ‘Nochtans staan in Wervik zoveel persoonsnamen bij het beeld.’ Roger gaat aan de slag met deze namen. Hij schreef met ‘de bevrijding van Wervik in oktober 1918’ nog een tweede artikel.

Dirk Decuypere uit Geluwe ging op zijn beurt op zoek naar de graven van de Geluwse militairen die op het Geluwse oorlogsmonument vermeld staan. Aan de hand van beelden uit zijn rijke foto- en postkaartencollectie selecteerde Rudy Vandamme een aantal straten en pleinen in Wervik. Hij plaatste het wederopbouwbeeld telkens tegenover afbeeldingen van voor en tijdens de oorlog.

Het cahier is te verkrijgen aan de balie Vrije Tijd in het stadhuis, in de bibliotheek of in het Nationaal Tabaksmuseum. Er is een oplage van 500 exemplaren.