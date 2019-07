Vier gratis Muzikale Zondagen op terras museumherberg Erik De Block

30 juli 2019

13u13 6 Wervik Op zondag 4 augustus vindt de eerste van vier Muzikale Zondagen plaats op het terras van de museumherberg ‘In Den Grooten Moriaen’ naast het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat. Het begint telkens vanaf 15 uur. De toegang is gratis.

Zondag mogen The Jacuzi’s de spits afbijten. Dat duo speelt op contrabas en gitaar tijdloze hits. Daarna volgt op 11 augustus de zeskoppige band Op Losse Schroeven. Ze waren ook vorig jaar van de partij en spelen Nederlandstalige hits van vroeger en nu. Een week later komt dan PassePartoe. Het gaat om een mobiele band. De vier muzikanten spelen een brede mix van allerlei genres, doorspekt met een vleugje humor). Als afsluiter komt op 25 augustus de vierkoppige band The Coast. Ze spelen hits uit de golden jaren ’60 en ’70.