Vervroegde en verhoogde uitbetaling van subsidies aan jeugdverenigingen Erik De Block

25 augustus 2020

14u00 0 Wervik Het schepencollege van Wervik besliste om de subsidies aan de jeugdverenigingen vervroegd uit te betalen. Het gaat in totaal om 33.840,76 euro. De subsidies voor de werking van de verenigingen werden door de coronacrisis verhoogd met twintig procent.

“Elke vereniging voelt de impact van de coronacrisis door de werking die stillag, activiteiten die niet konden doorgaan, minder inkomsten”, zegt schepen van Jeugd Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “De stad wil dit compenseren met een verhoogde subsidie en vervroegde uitbetaling.”

Kloppend hart

“Het is immers belangrijk dat het verenigingsleven volop kan hernemen. Vooral voor kinderen en jongeren is het heel belangrijk dat ze zich opnieuw kunnen uitleven. De vele verenigingen zijn en blijven het kloppend hart van onze stad: we moeten hen - zeker nu - blijven ondersteunen. Veel verenigingen konden ondertussen hun werking opnieuw opstarten, op een veilige manier. Het financiële duwtje in de rug helpt de verenigingen om een vlotte heropstart te organiseren. We danken alvast de vele vrijwilligers zoals leiders, trainers en lesgevers voor hun blijvende inzet en engagement.”

De volgende subsidies worden uitbetaald aan de jeugdverenigingen: jeugdharmonie Onder Ons 1.588.61 euro, jeugdharmonie Sint-Cecilia Geluwe 1. 258.54 euro, toneelgilde Hoger Op 1.174.86 euro, KLJ Wervik-Geluwe 1.413.10 euro, Danscompagnie Tros 3.979.83 euro, kinderkoor Papageno Geluwe 1. 356.74 euro, Dance Rouge 2.630.98 euro, vzw Love in Action 2.058.58 euro, filmclub Jefi 1.058.58 euro, jeugdhuis De Bierpompe 1829.43 euro, Chiro Speratoker Geluwe 3.811.88 euro, Chiro JOW 4.936.46 euro, KSA Grensvuur 4.691.18 euro en de jeugdbrandweer 1.118 euro.