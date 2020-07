Vermiste vrouw van Mauritiaanse afkomst onderkoeld teruggevonden VHS

30 juli 2020

06u30 0 Wervik Op een akker, amper honderd meter van haar woning in Komen-Waasten verwijderd, is de 46-jarige Resma Guilbert teruggevonden. De vrouw was gezond maar wel onderkoeld.

De vrouw van Mauritiaanse afkomst die medische zorg nodig had, verdween maandagavond. Dik 24 uur later echter, was ze weer terecht. “Met dank aan de vele mensen die hielpen zoeken naar een spoor van haar”, zegt haar man. “Resma werd voor verzorging naar het AZ Delta in Menen overgebracht. Daar moet ze nu op krachten komen. Dat zal even duren maar ik heb er goeie hoop op dat alles weer goed komt”, zegt de echtgenoot. Wat precies heeft geleid tot de kortstondige verdwijning van de vrouw, is niet duidelijk.