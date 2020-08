Verkeerssituatie in stadscentrum dit weekend gewijzigd tot dinsdagavond Erik De Block

14 augustus 2020

10u15 0

Omwille van de vijfdaagse kermis op de Steenakker en de uitbreiding van de terrassen van cafés Sultan en Black Pearl op het Sint-Maartensplein, gelden er dit weekend aangepaste verkeersmaatregelen. De tijdelijke regeling is van vrijdag 13 uur tot dinsdagavond tien uur.

Het Sint-Maartensplein en de Vlamingenstraat wordt vanuit de Speiestraat éénrichtingsverkeer, met rijrichting naar de Molenstraat toe. Voor het verkeer vanuit de Molenstraat richting het stadscentrum wordt een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Steenakker/Molenstraat richting Duivenstraat, Speldenstraat, Lege Kruisse, Magdalenastraat en Sint-Medardusstraat.

De afgelopen jaren werd de Leiebrug afgesloten door een container. Dat zal nu niet het geval zijn. Het verkeer vanuit Frankrijk wordt omgeleid via de Sint-Medardusstraat. In de Leiestraat is naar het Sint-Maartensplein enkel plaatselijk verkeer toegelaten.