Vergunning voor Residentie ’t Leeuwke is geweigerd Erik De Block

02 september 2020

17u18 0 Wervik Op basis van het negatief advies van de stedelijke omgevingsambtenaar heeft het schepencollege van Wervik de aanvraag voor de bouw van een flatgebouw op de hoek van de Ieperstraat en Kloosterstraat in Geluwe geweigerd.

Projectontwikkelaar Lintoo Projects uit Tielt diende een aanvraag in voor een appartementsgebouw met negen flats en twee eengezinswoningen. Hiervoor zal het gewezen volkscafé ’t Leeuwke worden gesloopt. “In het advies wordt vastgesteld dat de aanvraag te veel afwijkt van de voorschriften van het BPA Ter Linde”, zegt schepen van Omgeving en Ruimte Bert Verhaeghe (Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Er is te veel een breuk met het straatbeeld, er is met andere woorden onvoldoende rekening gehouden met de bestaande bebouwing in de buurt. Algemeen is het bouwprogramma te zwaar en niet aanvaardbaar in de dorpskern. Een nieuw project op deze locatie kan zeker, rekening houdend met de aanpalende woningen.”

Na overleg met de stad en architect volgt een aangepaste aanvraag.