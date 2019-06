Vergunning voor elf flats langs de Leie Erik De Block

11 juni 2019

Het schepencollege heeft aan de bvba Marc Goemaere Professional uit de Kasteelstraat in Geluveld een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van elf flats op het einde van de Akademiestraat. Er komen tevens elf gelijkvloerse parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Het appartementsblok komt langs de Leie aan de overkant van het woonzorgcentrum Het Pardoen. “De bestaande bebouwing zal worden afgebroken”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project)

“De percelen liggen binnen het gemeentelijk RUP Leiekant waarmee het wonen aan de Leie wordt aangemoedigd. Het aantal wooneenheden is te verantwoorden gezien de ligging in het stadscentrum.”

Eerder was er een aanvraag voor dertien flats maar die werd in februari vorig jaar door het schepencollege geweigerd. “De aanvrager paste daarna zijn ontwerp aan”, aldus de schepen. “Tijdens het openbaar onderzoek werden ook geen bezwaarschriften meer ingediend. Door het voorzien van elf gelijkvloerse parkeerplaatsen, wordt de parkeerproblematiek opgelost op eigen terrein. In de private tuintjes moeten minstens twee inheemse, hoogstammige worden geplant.”