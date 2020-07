Verdwenen net over de taalgrens: 46-jarige vrouw die medische zorgen nodig heeft VHS

28 juli 2020

12u58 0

Politie en parket zijn op zoek naar de 46-jarige Resma Guilbert uit Komen-Waasten. De vrouw is spoorloos sinds maandagavond. De kans bestaant dat ze zich intussen ergens aan onze kant van de taalgrens bevindt.

Resma Guilbert verliet maandagavond 27 juli tussen 19 en 19.30 uur te voet haar woning langs de Beauchampstraat in Komen-Waasten. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. De vrouw, afkomstig uit Mauritius, is eerder klein. Ze meet 1,60 meter en is normaal gebouwd. Ze draagt haar zwart haar halflang. Op het ogenblik van haar verdwijning nam ze niks mee, ook haar handtas en gsm niet. Resma heeft dringend medische zorgen nodig. Daarom is het nog belangrijker dat ze snel gevonden wordt. Wie informatie heeft over de vrouw of weet waar ze zich bevindt, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800-30 300. Een andere mogelijkheid is om te reageren via mail naar opsporingen@police.belgium.eu.