Veerle Krock schrijft geschiedenis bij Onder Ons Erik De Block

04 maart 2020

17u43 0 Wervik De koninklijke toneelgilde Onder Ons Geluwe (TOOG) bestaat meer dan tachtig jaar en heeft met Veerle Krock voor de eerste keer een vrouw als voorzitter. Ze volgt Patrick Rozé op. “Ik was ongeveer vijftien jaar voorzitter en in juni word ik 65 jaar”, vertelt Patrick. “Ik deed het nog altijd even graag maar vond het tijd voor een frisse wind. Dat er iemand komt met andere en jonge ideeën is ook belangrijk.”

“Een vrouw als voorzitter is voor ons iets heel nieuws. Evenwel niet in de regio. Cie Tabloo Menen en Vreugde Na Arbeid Beselare hebben ook een voorzitster. Ik vind dat wel plezant. Ik blijf in het bestuur en was eigenlijk van plan om te stoppen als we verhuisden naar het nieuwe gemeenschapscentrum in de Wervikstraat. Dat was eigenlijk dit jaar voorzien maar het dossier kent vertraging. Toen stoppen zou een mooi moment zijn. Een tweetal jaar geleden had ik al eens gezegd dat ik zou stoppen. Het kon dus niet met de opening van het nieuw GC en polste ik in heel de groep wie er zich geroepen voelde. Het was de bedoeling om vooral intern een nieuwe voorzitter te zoeken. Iedereen mocht zijn kandidatuur stellen.”

Veerle Krock (47) was de enige kandidaat. Ze werkt op de permanentie van Familiehulp in Ieper en woont in de Ieperstraat. “Ik heb me altijd geamuseerd in de groep”, vertelt ze over haar engagement. “TOOG heeft een vrij rijke geschiedenis en we willen daarmee verder gaan.”

Veerle Krock zat al in het bestuur, acteert en deed zelfs al eens de regie. “Veerle houdt de ledenlijst bij en haalt het lidgeld op”, vertelt Patrick. “Ze maakt een werklijst van de taken voor, tijdens en na de voorstelling. Ze hielp mee de kaartverkoop online opstarten. Als Veerle zelf niet op de planken stond, dan stond ze altijd klaar. Met haar man Carl kwam ze het decor schilderen.”

“De goede dingen en tradities wil ik behouden”, aldus Veerle over haar intenties. “Het wordt een uitdaging om voor de producties in 2023 en 2024 externe regisseurs te zoeken. Onze gastregisseurs Jo Lottegier en Patrick Deleu zijn dan niet beschikbaar. We hebben ook regisseurs in onze groep.”