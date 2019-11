Veel vreemde talen tijdens voorleesweek in De Graankorrel, ouders en grootouders in de klas Erik De Block

28 november 2019

10u21 0 Wervik In het kader van de jaarlijkse voorleesweek werden anderstalige ouders en grootouders door vrije basisschool De Graankorrel naar de vestiging in de Magdalenastraat uitgenodigd om een boek of tekst vanuit hun eigen thuistaal voor te lezen aan de klas van hun zoon, dochter, kleinzoon of kleindochter.

“Het is ondertussen reeds het tweede schooljaar dat we dit initiatief nemen”, aldus beleidsondersteuner en leerkracht Annelies Verschaeve. “De ouders werden vorig jaar persoonlijk gecontacteerd. Dit jaar bezorgden we hen per brief een uitnodiging. Een veertigtal ouders en grootouders reageerden hierop positief. Dit kunnen we alleen maar toejuichen. Onze schoolbevolking is heel divers en dat is een kans die we als school moeten benutten. Op deze manier proberen we de drempel met de school te verlagen.”

“Het is een leuke manier om eens in contact te komen met ouders waarmee je anders weinig contact hebt. We hopen op deze manier de betrokkenheid bij de ouders te verhogen. De kinderen waren zeer enthousiast en geboeid. Ze ervaarden hoe het voelt om een vreemde taal te horen. Er werd voorgelezen in het Arabisch, Chinees, Filipijns, Indonesisch, Pools, Lingala, Engels, Spaans, Italiaans, Russisch.”

“Het voedt hun nieuwsgierigheid en openheid naar anderen toe. Zo maken de leerlingen eens kennis met een andere, vreemde taal en ervaren ze dat niet iedereen Nederlands of Frans spreekt thuis. Ook de ouders zijn zeer blij om hun steentje bij te dragen aan die ervaring. Het is voor beiden een leerrijke en aangename beleving. De jongens en meisjes zijn heel trots op hun ouders en grootouders die kwamen voorlezen.”

Na het voorleesmoment was er nog tijd voor een leuke babbel, koffie of thee met de leerkrachten. “Dit initiatief hopen we nog vele jaren door te zetten, om een warme school te zijn waar alle ouders en grootouders mee in betrokken zijn”, besluit juf Annelies.