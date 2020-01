Vandalen steken drie autobanden lek Erik De Block

06 januari 2020

18u08 0 Wervik Op de parking in de Emiel Gellyncklaan was de VW Polo van student Arne Vantomme zondagnacht het doelwit geworden van vandalen. Ze hebben drie van de vier banden lek gestoken.

Arne is leider bij KSA Grensvuur en zoon van gemeenteraadslid Sanne Vantomme (N-VA). “Mijn zoon heeft die auto nog maar twee maanden”, vertelt Sanne. “Die drie banden zijn duidelijk in het midden vernield met een scherp voorwerp.”

De auto stond de eerste in de rij in de Emiel Ghellyncklaan. Waarschijnlijk werd de dader opgeschrikt. De vierde band is net niet doorsneden. Misschien zijn daardoor de andere auto’s ernaast niet getroffen. Er werd aangifte gedaan bij de politie.