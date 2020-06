Valse Telenetmedewerker steelt portefeuille VHS

02 juni 2020

19u03 0 Wervik De politie waarschuwt voor valse vertegenwoordigers van Telenet, nadat de voorbije dagen iemand uit Wervik het slachtoffer werd van een diefstal.

De valse vertegenwoordiger belde in Wervik aan bij een woning voor een zogenaamde controle van de installatie voor tv en internet. Hij werd binnengelaten door de bewoner en vertrok kort nadien weer. Daarna merkte de bewoner dat zijn portefeuille verdwenen was. Opmerkelijk is dat de tactiek ook toegepast wordt bij burgers die geen klant zijn van Telenet.

Eerst legitimeren

De politie benadrukt dat vertegenwoordigers, zoals medewerkers van Telenet, zich altijd kunnen legitimeren. Wie twijfelt, kan contact opnemen met Telenet op het nummer 015/66.66.66.