Uitgebreide terrassen nog tot eind oktober, wie kiest voor een klein coronaproof optreden of ander evenement krijgt 250 euro Erik De Block

09 september 2020

14u46 0 Wervik Het schepencollege heeft beslist dat de uitgebreide terrassen aan diverse cafés in Wervik en Geluwe mogen blijven staan tot eind oktober. Aanvankelijk was dat tot eind augustus. Net zoals in andere gemeenten kan de horeca na de lockdown van bijna drie maanden zijn terrassen uitbreiden op het openbaar domein.

Dat zorgde voor grotere terrassen met meer plaatsen aan cafés Sportman in de Hoogweg, Sultan en Black Pearl op het Sint-Maartensplein. Café De Macote in de Stationsstraat heeft nu ook tijdelijk een terras vooraan. In Geluwe beschikken de uitbaters van café Sint-Krispijn voor de eerste maal over een terras op straat. Daardoor is er in de Kloosterstraat eenrichtingsverkeer.

“De uitgebreide terrassen zorgen voor meer gezelligheid en vooral meer afstand en veiligheid voor de klanten”, aldus schepenen Bert Verhaeghe en Sonny Ghesquière. “Tot grote tevredenheid bij de horeca en klanten. Samen met de horeca hopen we op een mooie nazomer. Ook met een trui aan kan het heel gezellig zijn op een terrasje.”

De horeca wordt door de stad ook gestimuleerd en gesteund om nog een kleinschalig optreden te organiseren, indien zij dat willen. Wie kiest voor een klein coronaproof optreden of ander evenement krijgt 250 euro. Jaren geleden werd door het stadsbestuur de terrastaks afgeschaft en dat is nu met de uitgebreide terrassen natuurlijk ook een meevaller.