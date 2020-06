Tweede terrein SK Geluwe krijgt nieuwe ledverlichting Erik De Block

19 juni 2020

09u42 1 Wervik Goed nieuws voor tweedeprovincialer SK Geluwe. De stad Wervik investeert in een nieuwe ledverlichting voor het tweede terrein in de Wervikstraat.

De leds zijn wat duurder in aankoop dan klassieke lampen, maar verbruiken minder en zijn milieuvriendelijker. De kostprijs bedraagt 23.764,40 euro. De club beschikt over drie terreinen. Alleen het eerste terrein in het Damien Feysstadion heeft geen verlichting.