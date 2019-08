Tweede Historic Classic Tour Erik De Block

29 augustus 2019

11u09 0 Wervik Met start en aankomst aan manege De Cloche op de Voorhoek in Geluwe is er zondag 1 september de tweede editie van de Historic Classic Tour. De eerste editie twee jaar geleden was bijzonder succesvol. De start is voorzien om 9.30 uur.

De aperitiefstop vindt plaats in kasteel De Lovie, een centrum voor mindervaliden in Poperinge. Het middagmaal is een koude schotel vlees-vis en wordt geserveerd in Izenberge. In de namiddag is er nog een drankstop en bezoek aan de Oude Kaasmakerij in Passendale. Bij de terugkeer wordt gezorgd voor frieten. Deelname kost 45 euro per persoon. De opbrengst gaat naar een goed doel en viel de keuze op De Lovie. Er wordt een gratis takeldienst voorzien. Oldtimers van voor het bouwjaar 1986 zijn welkom. Inschrijvingen: nielsmollen@yahoo.com