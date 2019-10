Twee wegverzakkingen boven op de Amerikaberg worden steeds groter Erik De Block

04 oktober 2019

17u33 0 Wervik Twee wegverzakkingen in de Kruisekestraat (N303) boven op de ‘Amerikaberg’ zorgen voor een gevaarlijke situatie. Het gaat om een gewestweg. De twee wegverzakkingen in de richting van Kruiseke bevinden zich op korte afstand van elkaar.

Er geldt een toegelaten snelheid van maximum 90 kilometer per uur. Vooraleer in het donker en bij regenweer is het risico groot dat automobilisten zich door de twee wegverzakkingen op de buitenkant van de rijweg zich laten verrassen.

Raadslid Kristof Vandamme (CD&V) kwam hierover tijdens de gemeenteraad een eerste keer tussen in februari en herhaalde nu zijn vraag. Veel is er ondertussen niet gebeurd. Sedert de tussenkomst in februari hangt er nu wel een verkeersbord dat wijst op een wegverzakking 300 meter verder.

“We zijn op de hoogte van de schade en gaan bekijken welke maatregelen we moeten nemen”, aldus communicatieverantwoordelijke Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer. “In de tussentijd hebben we een waarschuwingsbord geplaatst.”