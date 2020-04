Twee restaurants beginnen ook met takeaway in het weekend, afhalen in ‘t Smiske en De Zunnewyzer Erik De Block

30 april 2020

11u38 1 Wervik In Geluwe beginnen zowel praat- en eetcafé ’t Smiske als restaurant De Zunnewyzer vanaf vrijdag ook met een takeaway.

“Op algemeen verzoek en ook omdat we ons wat vervelen”, aldus uitbater Pieter Verbrugghe van ’t Smiske in de Wervikstraat. “Afhalen is mogelijk op vrijdag, zaterdag en zondag van 17.30 uur tot 20.30 uur en ook zondag van 11 uur tot 13 uur. Bestellingen gebeuren enkel via e-mail: info@smiske.be.”

“Bestellen kan tot daags voordien 20.30 uur. De dag zelf is het niet mogelijk om te bestellen. Betalingen gebeuren bij het afhalen cash of via Bancontact of Payconiq. De gerechten zijn reeds bereid door ons en moeten thuis nog enkel worden opgewarmd. Ons team voorziet een gevarieerd aanbod van vlees en vis tot slaatjes en pasta’s. Ook een mix van hapjes, chocolademousse als dessert en dranken zijn af te halen. Er is ook een aanbod voor de kids.”

Afhalen in restaurant De Zunnewyzer op de hoek van de Ieper- en Menenstraat is mogelijk op vrijdag en zaterdag van 17 uur tot 19 uur en zondag van 11 uur tot 13 uur. Voor bestellingen vanaf vijftig euro is er een gratis fles wijn. Er is een aanbod van voor- en hoofdgerechten. Ook de kinderen worden niet vergeten. Bestellingen: 0494/60.69.47.