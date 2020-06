Twee maanden lang De Stoel in Wervik, elke keer is er een winnaar, goed voor een Wervik Kadobon ter waarde van 20 euro Erik De Block

26 juni 2020

10u08 1 Wervik Nu er door het coronavirus deze zomer geen grote publieksevenementen mogen doorgaan, wordt door de Dienst Toerisme en vtbKultuur met De Stoel in Wervik een digitaal alternatief gelanceerd: Elke maandag, woensdag en vrijdag in juli en augustus neemt een bekende inwoner van groot-Wervik plaats in de stoel, telkens op een andere plek. Elke keer is er een winnaar, goed voor een Wervik Kadobon ter waarde van 20 euro.

“Bedoeling van de wedstrijd is onze stad promoten op een digitale wijze”, aldus Kris Deronne van de Dienst Toerisme. Het idee komt van Dominiek Druart die zich voor vtbKultuur heel hard inzet en onder meer zorgde voor de nieuwe invulling van de Tabaksfeeverkiezing, die dit jaar ook niet plaatsvindt. “Met Tabaksfee Tamica Labarque was er eind april, begin mei al de wedstrijd De Stoel in Wervik”, vertelt Dominiek. “Dat was echt wel een meevaller want de antwoorden per e-mail stroomden toe. Was het een gemakkelijk herkenbare locatie, tot 250 antwoorden. Was het moeilijker, dan kreeg ik zo’n 80 antwoorden binnen.”

Elke dag werd uit de juiste inzendingen een winnaar getrokken en dat zal nu ook het geval zijn. “In totaal zijn er 27 filmpjes”, vertelt Dominiek. “Het leuke is dat er een zeer gevarieerd en mooi aanbod is. Van jong naar oud. Ook organisatoren want die hebben nu door corona minder werk. Er zitten ook unieke figuren tussen, ook uit de sportwereld. Het kostte me heel veel werk : die mensen contacteren, dan een afspraak maken om op een locatie te gaan filmen en tenslotte het monteren.”

Heel wat bekenden passeren de revue. Van burgemeester Youro Casier, cafébaas Antony Verschaeve, acteur Peter Bulckaen en Dimitri Durnez (Rock op het Plein) tot G Goran (Geluwe) en de ereburgers André Nollet en Josiane Vanhuysse.

De filmpjes komen op de Facebookpagina van Stad Wervik, Toerisme Wervik en vtbKultuur Wervik. “We hebben op YouTube ook een kanaal”, zegt Dominiek Druart. Woensdag 1 juli mag burgemeester Youro Casier de spits afbijten. Ook inwoners van buiten Wervik mogen deelnemen. De antwoorden moeten dezelfde dag tegen uiterlijk 23 uur worden verstuurd naar destoelinwervik@gmail.com. Na elke nieuwe opgave wordt het antwoord van de vorige keer bekendgemaakt.