Twee indoorspeelpleinen staan te koop Erik De Block

17 september 2019

Wervik Wervik telt twee indoorspeelpleinen en beiden staan te koop.

Het speelparadijs Tirol in de drukke Kruisekestraat ging bijna zeventien jaar geleden open. Het was er heel lang geleden een dancing en feestzaal. Heel wat Wervikanen zetten daar hun eerste stappen in de uitgangswereld, leerden er elkaar kennen en sommigen hielden in dezelfde zaal zelfs hun trouwfeest. Zaakvoerster Myriam Desmet (53) wil het na al die jaren nu wat rustiger doen en staat Tirol te koop via het immobiliënkantoor ERA. De binnenspeeltuin kreeg in 2012 naar aanleiding van het tienjarig bestaan een aantal nieuwe attracties. De vraagprijs voor het pand met een oppervlakte van 685 vierkante meter bedraagt 250.000 euro.

Ook De Ravotplekke in de Robert Klingstraat staat te koop. De broers Claude en Gerald Dumont startten er in oktober 2016 in een nieuwbouw. Ook De Ravotplekke is te koop via het immobiliënkantoor ERA. De vraagprijs is 495.000 euro, inbegrepen een appartement.

Voor alle duidelijkheid: beide indoorspeelpleinen blijven open, op woensdag, tijdens het weekend en de vakanties.