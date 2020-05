Turnclub en judoclub gaan buiten sporten op de grote parking van sporthal De Pionier Erik De Block

24 mei 2020

15u43 0 Wervik Op de grote parking van sporthal De Pionier in Wervik geldt op maandag van 14 tot 22 uur en woensdag van 12 tot 22 uur een parkeerverbod. Turnclub Krachtig en Lenig en judoclub Akogare dienden bij de stad een aanvraag in om buiten te kunnen sporten.

“We deden bij de clubs een bevraging over het hervatten van de trainingen en lessen”, aldus Renzo Demeulenaere, deskundige sport. “Er waren vijftien à twintig clubs die reageerden. Er zijn maar een paar clubs die het lopend seizoen nog gaan herstarten. Op de grote parking aan De Pionier is er in het midden een strook groen waardoor groepen perfect kunnen gescheiden worden. We voorzien dertig vierkante meter per sporter. Ook de tuin van buurthuis De Kier en een duiveltjesveld van Eendracht Wervik kan worden gebruikt.”

“In Geluwe zijn er sportmogelijkheden op de pui voor sporthal Ter Linde en op het grasplein van De Tuinwijk. Op alle plaatsen voorzien we een aparte in- en uitgang. Zowel in De Pionier als Ter Linde zal een zaalwachter aanwezig zijn en gaan de toiletten kunnen worden gebruikt. We houden deze regeling aan tot een volgende beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen kunnen clubs gelijk wanneer nog instappen om ook buiten te sporten.”