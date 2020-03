Tuliflor moet honderdduizenden tulpen vernietigen: “We vragen een eerlijke vergoeding, want onze sector is aan het bloeden” Erik De Block

30 maart 2020

13u36 1 Wervik Tuliflor is specialist in het telen van tulpen en lelies. De firma begon een vijftal jaar geleden langs de Menensesteenweg in Wervik met een tweede vestiging. Het familiebedrijf startte in Laarne. “Onze sector is door de coronacrisis aan het bloeden”, aldus zaakvoerder Christoph Pieters. “Een bloemenwinkel mocht van de ene op de andere dag niet meer verkopen en blokkeerden ze daarmee onze afzetmogelijkheden.”

Tuliflor is specialist in het telen van tulpen en lelies. Het familiebedrijf startte in Laarne en begon een vijftal jaar geleden langs de Menensesteenweg in Wervik met een tweede vestiging. “In normale omstandigheden produceren we in Laarne en Wervik samen 2 à 2,5 miljoen tulpen per week en verkopen in grote getale aan supermarkten en veilingen. Per seizoen gaat dat om vijftig miljoen tulpen in onze beide vestigingen samen. Rond Pasen ligt onze piek. We hebben honderdduizenden tulpen die we de voorbije weken niet konden vermarkten omdat de bloemenwinkels moeten sluiten. De overige tulpen zijn aan bodemprijzen verkocht op veilingen, waar geen kopers actief zijn omdat hun klanten ook moeten sluiten. We gaan heel veel tulpen moeten vernietigen.”

“Uiteraard volg ik in de media alles over de coronacrisis. Het valt me op dat onze sector niet wordt vernoemd. Ik hoor niks over maatregelen voor onze sector. Pas op, ik geef geen kritiek op de voor veel mensen genomen maatregelen. De maatregelen van vorige week zorgen voor een sneeuwbaleffect: winkels sluiten, groothandels sluiten, onze bloemen worden onverkoopbaar. Verkoop in kraampjes wordt geverbaliseerd vanwege niet essentieel.”

Bijvoorbeeld tulpen verkopen op de parking aan particulieren kan en mag niet. “Om organisatorische redenen is dit jammer genoeg niet mogelijk”, aldus de zaakvoerder. “Het zou ook niet veilig zijn en bovendien mag het niet om op die manier mensen te lokken want het zou gaan om niet-essentiële verplaatsingen. Er zijn bloemenwinkels die nu initiatieven nemen en online gaan verkopen. Die winkels willen we geen concurrentie aandoen want na de crisis hebben we hen nodig.”

Ook de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening (AVBS) is bezig met de problematiek. “We vragen een opkoopregeling voor verse producten die worden getroffen worden. Geen uitstel van betaling, alsof een volgende teelt deze verliezen kan compenseren. Een opkoopregeling laat ik over aan specialisten. Zo’n regeling is er vroeger al geweest toen er een overaanbod van melk was. We vragen een eerlijke vergoeding voor alle gemaakte kosten. Ik vind het heel belangrijk dat de mensen zich bewust zijn wat er gaande is.”

“We hebben reeds alles aangekocht voor het produceren van een product dat honderd procent in orde is en blijven nu achter met een diepe put en een berg aan niet betaalde facturen. Hiervoor vragen we aandacht omdat we dit niet kunnen dragen. Voor tuinders is de impact direct geweest. Reeds vanaf 1 maart toen in Italië de uitbraak van het coronavirus begon gingen de prijzen fors naar beneden, nadien sloten grenzen en de winkels en was de chaos bij telers compleet.”