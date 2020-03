Tuliflor en de stad danken zorgverleners met een bloemetje, 390 boeketjes op verschillende locaties





Erik De Block

27 maart 2020

17u22 0 Wervik Op initiatief van het bedrijf Tuliflor en met medewerking van de stad Wervik werden vrijdag 390 boeketjes aan de zorgverleners bezorgd. Tuliflor begon een vijftal jaar geleden langs de Menensesteenweg in Wervik als specialist in het telen van tulpen en lelies met een tweede vestiging.

Mensen moeten thuis blijven maar de zorgverleners in de woon- en zorgcentra, de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg blijven paraat. Ook in moeilijke tijden kunnen kwetsbare mensen op hun zorg en hulp rekenen. “Daarom het initiatief van Tuliflor om hen samen met de stad in de bloemetjes te zetten en te danken voor hun ongelooflijk engagement”, aldus eerste schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Zij zijn echte helden. Ook onze stadsdiensten die ervoor zorgen dat de lokale dienstverlening ook in bijzondere tijden verzekerd is, verdienen een bloemetje.”

Tien boeketjes werden afgeleverd in het stadhuis. Telkens tachtig waren er voor de woonzorgcentra Het Pardoen, Mater Amabilis, Ter Beke (Geluwe) en de woon- en leefbuurt Triamant (Geluwe). Voor De Fakkel en het Minnehuis waren er telkens veertig boeketjes. Tenslotte ook nog telkens twintig voor instellingen Susterhuus en vzw O2.

“Een klein gebaar, maar met een groot hart en met groot respect voor het werk en engagement van al die mensen. Een welgemeende dank u”, besluit burgemeester Youro Casier (sp.a).

