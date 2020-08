Tuinbouwer betrapt inbreker in serre LSI/DBEW

27 augustus 2020

14u11

Bron: LSI/DBEW 3 Wervik Tuinbouwer Dirk Six uit Wervik heeft woensdagnacht een inbreker betrapt in zijn serres. De politie kon de man oppakken.

Dirk Six was al vroeg uit de veren. “Rond 6 uur wandelde ik naar de serres en zag plots het licht van een zaklamp schijnen”, vertelt hij. “De dader had er duidelijk niet op gerekend dat er al iemand zo vroeg wakker zou zijn. Hij had al klein materiaal, zoals een snoeischaar, in twee emmers verzameld. Toen hij door had dat hij betrapt was, probeerde hij zich te verschuilen. Ik maakte met een stang wat lawaai op een container om hem schrik aan te jagen en verwittigde de politie. Die stond hier tien minuten later al en kon de dief oppakken. Een dikke pluim voor de politie.”

De 35-jarige dader is afkomstig uit Wervik en zal verhoord worden.