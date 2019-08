Tot 40 maanden effectief voor overvallers op juwelierskoppel die jaar na de feiten hun winkel sluit Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

14u57 0 Wervik De overvallers die op 2 april vorig jaar een overval pleegden op de juwelierszaak Juwelen Verhaege – Vandamme langs de Molenstraat in Wervik hebben fikse celstraffen gekregen. Eén van hen is veroordeeld tot 40 maanden, twee anderen tot 38 maanden, allemaal effectief.

Juweliersvrouw Christine Vandamme die die morgen op 2 april alleen thuis was, was zich van geen kwaad bewust toen een verzorgde jongeman, gekleed in een kostuum, kwam aanbellen. Ze bevond zich op de bovenverdieping, zag de man staan via de bewakingscamera en opende van op afstand de deur van de winkel. De vrouw zag meteen dat in het zog van de eerste man ook twee anderen, die veel minder deftig gekleed waren, mee naar binnen glipten. Ze besefte dat de drie niet van plan waren om geld uit te geven in de zaak en vergrendelde met een druk op de knop onmiddellijk alle deuren op de benedenverdieping. De drie overvallers beseften onmiddellijk dat ze als ratten in de val zaten. Een vierde man, die de vluchtwagen BMW X5 bestuurde, probeerde hen nog te bevrijden maar dat lukte niet. Hij ging dan maar op de vlucht. De man is nog altijd spoorloos. De drie overvallers probeerden met geweld een weg naar buiten te forceren. Minutenlang beukten ze in op het veiligheidsglas dat uiteindelijk begaf maar wel netjes in één stuk in het raamkozijn bleef zitten. De toegesnelde politie kwam ruim op tijd om hen zonder problemen in te rekenen.

Zware celstraffen

De drie daders, Noord-Fransen, zitten sinds de overval in de cel en verklaarden allen hetzelfde: de chauffeur van de vluchtwagen was het brein achter de overval. Twee van hen kennen hem niet: ze beweren pas daags voordien te zijn gepolst om deel te nemen aan de feiten. Eén van hen kent de bestuurder wél maar weigerde de naam van de man aan de onderzoekers te zeggen. Salim A. (27) uit Roubaix en Benit L. (29) uit Rijsel zijn elk veroordeeld tot 38 maanden cel. Maxime B. (33), een man uit Noord-Frankrijk zonder gekend adres, is veroordeeld tot 40 maanden effectief. Tegen hem loopt nog een ander dossier, van een diefstal met braak in een handelszaak in Roeselare, waar zijn bloedsporen werden aangetroffen.

Traumatische ervaring

Voor het juwelierskoppel was de overval een traumatische ervaring. “Ze hebben nog altijd psychologische begeleiding nodig”, vertelt hun advocaat. Johan Verhaege en Christine Vandamme sluiten hun zaak op 1 september. Normaal zou dat pas eind 2020 gebeuren, maar door de overval besliste het koppel hun zaak vroeger dan voorzien te sluiten. Het koppel vroeg 102.000 euro schadevergoeding voor misgelopen inkomsten en voor het morele leed 2.500 euro. De rechter oordeelde dat de overvallers 51.121,07 euro schadevergoeding aan misgelopen inkomsten moet betalen en voor de morele schade hen elk 2.000 euro moet betalen.