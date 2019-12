Toneelbende ’t Project moet voorstellingen annuleren Erik De Block

12 december 2019

13u11 0 Wervik Door problemen met gewijzigde auteurs- en opvoeringsrechten is toneelbende ’t Project genoodzaakt om de voorstellingen van ‘Thee met honing of met citroen’ van zondag 15 december, vrijdag 20 december en zaterdag 21 december te annuleren.

Wie al tickets betaalde, kan deze terug inruilen in ‘t Kapittel. “Het Franse koppel dat het toneelstuk schreef is niet langer samen en mag de voorstelling van hun impresario niet langer worden gespeeld door een amateurgezelschap maar alleen nog door professionelen”, aldus voorzitter Timothy Volcke. “Met pijn in het hart moeten we alles dus afblazen. Jammer van de affiches en flyers. Het decor was klaar en de repetities waren volop aan de gang. Ondanks deze tegenslag laten we het hoofd niet hangen. Wij smeden plannen om zo snel mogelijk terug op de planken te staan, sterker en nog beter.”