Toestellen in Leiestraat meten verkeersdrukte Erik De Block

07 mei 2020

17u00 1 Wervik In de Leiestraat hangen er op twee plaatsen toestellen om metingen van het verkeer te doen. Het ene toestel hangt ter hoogte van de Vrijdagmarkt, het andere halfweg de Leiestraat, een drukke centrumstraat met éénrichtingsverkeer.

“Het gaat om twee toestellen van de politie”, aldus schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Sedert maandag is de Leiebrug in Komen door Leiewerken drie à vier maanden gesloten. Doorgang van en naar Comines is daar dus niet meer mogelijk. Al het verkeer van en naar Frankrijk wordt daar omgeleid naar de Leiebrug in Wervik. Met die metingen willen we de evolutie en eventuele sterke verhoging vaststellen die de sluiting van de brug in Komen met zich meebrengt. We willen zicht krijgen op de cijfers tijdens en na de lockdown.”