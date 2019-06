Toch geen stadsatelier langs de Geluwesesteenweg? Erik De Block

12 juni 2019

15u25 0 Wervik Dat er een nieuw stadsatelier komt in de Geluwesesteenweg, vlakbij de rotonde aan de expresweg N58, is blijkbaar ‘plots’ verre van zeker. Dat blijkt alvast na een vraag van Sanne Vantomme (N-VA) tijdens de gemeenteraad.

“In de wandelgangen van het stadhuis horen we dat er geen budget genoeg is om in deze legislatuur de ateliers te verwezenlijken”, aldus het raadslid. “Klopt deze bewering? Jammer dat er op korte termijn geen goed uitgeruste ateliers komen voor onze werklieden.”

“Ik kan hierover geen verdere info geven”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “Dat dossier wordt meegenomen in de besprekingen van de meerjarenplanning.” Het stadsbestuur heeft al enkele jaren plannen voor een nieuw stadsatelier voor de technische dienst, groendienst en dienst feestelijkheden. De buurtbewoners zien de komst van het stadsatelier in de Geluwesesteenweg evenwel niet zitten. Ze vrezen overlast.

Tijdens het openbaar onderzoek zijn door de omwonenden aan weerszijden tussen het Wervikse Autobedrijf en de rotonde elf bezwaarschriften ingediend.