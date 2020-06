Toch geen lokaal dienstencentrum in de oude dekenij:

“Kosten voor renovatie lopen te hoog op” Erik De Block

07 juni 2020

10u39 0 Wervik In de oude dekenij in de Magdalenastraat in Wervik komt dan toch geen lokaal dienstencentrum. Rusthuis Mater Amabilis had hiervoor nochtans plannen en zou het pand volledig renoveren. Maar die kosten lopen te hoog op, zo blijkt nu.

In de programmabrochure van het lokaal dienstencentrum De Kim verschenen eerder al beelden hoe de oude dekenij er zou uitzien. “Onze raad van bestuur heefte chter beslist het bouwproject definitief stop te zetten”, zegt algemeen directeur Jurgen Duyck van Mater Amabilis. “Na grondig nazicht bleek dat de effectieve aanbestedingsbedragen ruim boven de ramingen lagen, waardoor het bestuur dit project financieel niet meer aanvaardbaar vond en de focus nu wil leggen op de uitbouw van een betaalbaar multifunctioneel rusthuis.”

Het lokaal dienstencentrum De Kim blijft nu dus in de cafetaria van het rusthuis in de Sint-Jorisstraat. In de achtertuin van de oude dekenij aan de overkant is sinds twee jaar Residentie Amarosa gevestigd, met 28 assistentiewoningen. De oude dekenij is tien jaar geleden door de stad verkocht aan vzw Mater Amabilis voor 235.000 euro. De oude dekenij is een neogotisch gebouw uit 1887. Sinds pastoor Marc Verhaeghe in de herfst van 2008 verhuisde naar de woning ernaast staat het leeg. Het is nu maar de vraag wat vzw Mater Amabilis met het pand gaat doen. “Momenteel is er nog niets beslist”, besluit Duyck.