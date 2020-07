Tijdelijk kunstwerk De Druppel op grasplein Vrijdagmarkt Erik De Block

19 juli 2020

10u11 0 Wervik Het tijdelijk kunstwerk met stapels plastic emmers op het grasplein aan de Vrijdagmarkt in Wervik doet bij veel mensen de wenkbrauwen fronsen. Het gaat om De Druppel, een werk van vorig jaar van beeldend kunstenaar Zeli Bauwens (28) uit Gent, in het kader van het kunstenparcours Contrei Live.

De intercommunale Leiedal bestaat zestig jaar en viert dat met zestien artistieke interventies op en langs het water in de dertien aangesloten steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. De meeste bevinden zich in de Leiestreek. De kunstwerken nodigen de bezoekers uit om de streek te gaan verkennen, mee te reflecteren op en over het water en de dialoog aan te gaan over het belang ervan. Want water wordt steeds meer een kostbaar goed.

De Druppel is een piramide met zeven lagen emmers. Het zijn er in totaal 84. “De emmers bovenop zijn tot de rand gevuld, waardoor de installatie verandert in een fontein”, aldus Zeli Bauwens. “Deze installatie is afhankelijk van het weer en verandert alleen in een actieve fontein als het regent.”

De piramide zorgt op de sociale media Facebook voor nogal wat commentaar. “Het project moet echt op zijn geheel worden gezien met een mooie route in de Leievallei met her en der kunst die verwijst naar ‘water’”, aldus schepen van Cultuur Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “De emmers zorgen voor wat deining, wat eigen is aan kunst. De pro’s en contra’s zijn niet uit de lucht, alvast één effect van de installatie.”

De Druppel blijft staan tot eind oktober. Langs het jaagpad staat er een bordje met daarop een QR-code met alle info. Meer info ook op : www.contreilive.be.