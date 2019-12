Tientallen werknemers geëvacueerd na brandje bij Sanac VHS

30 december 2019

De brandweer rukte maandagvoormiddag rond half tien uit naar de Menensesteenweg in Wervik. Daar was brand gemeld bij Sanac, toeleverancier voor de land- en tuinbouw in België en Noord-Frankrijk. De pompiers hoefden evenwel niet te blussen. Bij aankomst bleek dat het incident om een lek ging waarbij brandstof op een hete brander was terechtgekomen. Dat veroorzaakte wat rookontwikkeling. Het gebeuren zorgde er wel voor dat het intern noodplan werd geactiveerd. Tientallen medewerkers moesten een tijdlang hun werkplek verlaten. Ze volgden op de parking de interventie van de hulpdiensten.