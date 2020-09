Tiende editie van de Ricardbeurs gaat dit jaar door op De Balokken. “Blikvanger dit jaar is de gepersonaliseerde Ricardfles. Er zijn er maar 50, dus op is op” Erik De Block

07 september 2020

13u14 0 Wervik Ricard Lovers Belgium organiseert komende zondag vanaf 10 uur in Wervik de tiende editie van de Ricardbeurs. Compleet volgens de coronaregels, uiteraard. Dit keer niet in de stadszaal Oosthove maar naast clublokaal de cafetaria op het recreatie-eiland De Balokken.

Omwille van het coronavirus was het wachten tot het schepencollege het licht op groen zette. “In Oosthove mocht het niet”, “vertelt voorzitter Dominique Potie. “We mogen wel tenten van de stad gebruiken. Net zoals op de wekelijkse vrijdagmarkt op de Steenakker gaan we werken met een aparte in- en uitgang. Het aantal deelnemers zal minder zijn dan de vorige jaren, ik verwacht er een vijftiental, onder wie mensen uit Frankrijk en Nederland. Vorig jaar hadden we zelfs voor de eerste keer verzamelaars uit Zwitserland, maar omwille van het coronavirus mogen ze dit jaar helaas niet naar ons land komen.”

50 gepersonaliseerde flessen

Blikvanger dit keer worden 50 gepersonaliseerde flessen Ricard. “Het gaat om een fles van één liter”, zegt Joke Verhaeghe. Ze is voor Pinod-Ricard Belgium vertegenwoordiger in West- en Oost-Vlaanderen. “Die flessen zijn voorzien van een speciaal etiket. Achteraan staat een tekst over het ontstaan van de club en de beurs. Die tekst is ook in het Frans.”

“Die flessen gaan we verkopen”, vertelt de voorzitter. “Het zijn er vijftig, dus op is op. Dat we er niet te veel hebben laten maken heeft ook zijn reden. We willen dat het uniek blijft. Ons glas is wel genummerd. Op die manier voorkomen we dat zo’n glas op eBay online wordt verkocht. We weten dus wie dat glas heeft. Ik heb een hekel aan mensen die geld verdienen op de rug van Ricard.”

Fans van de pastis kopen, ruilen en bewonderen er op de beurs alles wat blauw-geel kleurt. Voor de verkoop van Ricard deed de lockdown de horeca uiteraard geen goed. “Anderzijds hadden we in de supermarkten meer verkoop omdat de mensen thuis moesten blijven”, vertelt Joke Verhaeghe. “Ons marktaandeel houdt goed stand. We verkopen trouwens verschillende merken. Zo’n beurs steunen we dus maar al te graag. Vooral de kenners hechten er waarde aan. Er zullen leuke dingen te zien zijn.”

Leuke dingen heeft trucker Dominique Potie uit de Leopoldstraat in overvloed. “Onlangs ging ik naar Edingen om vier ijsemmers”, vertelt hij. “Het stopt niet. Ondertussen bezit ik tegen de 400 verschillende glazen.” “Zondag moeten we de zon hebben”, lacht Dominique. “Er komen niet enkel verzamelaars, ook mensen om enkel Ricard te drinken. En we mogen blij zijn dat we elk jaar enorm veel steun genieten van Ricard in Brussel.”

De voorzitter roept de bezoekers op om een mondmasker te dragen en voldoende afstand te bewaren.