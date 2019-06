Thierry Toebat tweede in Mister Gay Belgium Erik De Block

02 juni 2019

Kapper Thierry Toebat (40) uit Geluwe eindigde zaterdag tweede tijdens de finale van Mister Gay Belgium 2019. De titel ging naar Matthias De Roover (26) uit Lokeren. Mister Gay Belgium is een verkiezing voor homoseksuele mannen, waarbij ze jaarlijks op zoek gaan naar een ambassadeur van en voor de Belgische LGBT+ gemeenschap.

Elf kandidaten namen deel aan de finale met defilés, interviews, debatten en muzikale acts. In de jury zaten onder meer Bart De Wever, minister Kris Peeters, Josje Huisman, Sandrine André, Koen Crucke, Annelien Coorevits, Joyce De Troch en Lesley-Ann Poppe.

Naast de hoofdprijs werden er ook nog drie andere titels uitgereikt. Mister Sympathie was voor Thierry Toebat Zo’n 900 mensen woonden deze zevende gala-avond bij. Thierry Toebat genoot de steun van zowel de stad Wervik als de stad Menen. Thierry groeide op in Menen en heeft twintig jaar zijn eigen kapsalon Coiffure Newlook in de Ieperstraat in Geluwe.

De finalisten zetten zich gedurende vier maanden lang actief in voor en binnen de LHBT-gemeenschap. Wat staat voor ‘lesbienne, homo, biseksueel of transgender’. Thierry Toebat koos als thema voor kinderverstoting.