The Eddies racen in Budapest Rally... met ‘de lelijkste auto ooit’. “Hij zit nochtans als een salon” Erik De Block

11 juni 2019

15u40 0 Wervik Tom Dejonckheere en Detlef Dejonghe (26) nemen in juli deel aan de Budapest Rally, zowat de ludiekste race ter wereld. The Eddies, zoals de jeugdvrienden met roots in Kruiseke zichzelf noemen, stomen volop hun Fiat Multipla JTD van het bouwjaar 2002 klaar. “’t Is de lelijkste wagen ooit, maar hij zit als een salon.”

De Budapest Rally start op vrijdagmorgen 12 juli in Brussel. In zeven dagen passeren de rijders twaalf verschillende landen, een afstand van 2.000 kilometer. Onderweg zijn er opdrachten, waarmee punten te verdienen zijn.

Tom en Detlef voelen zich er helemaal gereed voor. Tom woont nog in Kruiseke en werkt in de garage Claus in het naburige Geluveld. Detlef woont intussen in het Oost-Vlaamse Merelbeke en werkt als opvoeder in Waasmunster.

De deelnemende teams worden met een zo bijzonder mogelijke auto aan de start verwacht. Tom en Detlef kiezen voor een Fiat Multipla. “Die werd destijds bestempeld als ‘de lelijkste auto ooit’”, lacht Tom. “Aan mijn baas in de garage vroeg ik regelmatig of er geen overname van zo’n type was. Ondertussen zocht ik ook op internet. Langs die weg had ik uiteindelijk prijs. Het is inderdaad niet de mooiste wagen ter wereld, maar hij zit als een salon. We zullen de wagen nog wat inkleden. Met het uitzicht van de auto en onze kledij zijn er immers ook punten te verdienen.”

Eerste opdracht was een Facebookpagina maken, waarop het thuisfront het team kan volgen. “We moeten voor The Eddies - BR19 duizend likes hebben en dan krijgen we extra punten en een verrassing”, vertelt Tom. “Bij deze een oproep.” Momenteel tellen ze 430 likes.

Voor het duo was het verder ook zoeken naar een klinkende naam. “Het is The Eddies geworden, een knipoog naar Eddy Merckx”, vertelt Detlef. “De Tour de France start dit jaar in Brussel ter ere van Eddy Merckx die precies vijftig jaar geleden voor de eerste keer de Tour won. Hij kende zijn topjaren in het shirt van de ploeg Molteni. We zullen dan ook onze auto in het oranje schilderen met de streep van Molteni door”, zegt Detlef. “Ik heb een gepersonaliseerde toeter van de Tour de France geïnstalleerd”, pikt Tom in. “En om nog wat punten te scoren, zullen we op het dak een fiets verankeren.”

Hoofdprijs: knalgele Trabant

De Budapest Rally wordt een heus avontuur. “Het einde halen, is voor ons het belangrijkste. Per dag rijden we 500 à 600 kilometer en we zijn altijd van 10 tot 18 uur onderweg. We wisselen elkaar aan het stuur af. Vooraf weten we overigens niet waar we zullen overnachten, alleen dat we de eerste keer allemaal in het Zwarte Woud in Duitsland slapen. Elke avond draait er op de camping een dj.”

Het team dat met de meeste punten in Boedapest arriveert, krijgt het icoon van het oude Oostblok cadeau: een knalgele Trabant.

Meer over de bijzondere race vind je op de website budapestrally.org/br19 en er is natuurlijk ook de Facebookpagina The Eddies - BR19.