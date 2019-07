The Eddies eindigen tweede in de Budapest Rally Erik De Block

23 juli 2019

13u08 5 Wervik Jeugdvrienden Tom Dejonckheere en Detlef Dejonghe (beiden 26 jaar oud) groeiden op in Kruiseke en eindigden tweede in de Budapest Rally. Het verschil met de winnaars bedroeg slechts vijf punten.

De start vond plaats in Brussel. Het werd een tocht door twaalf verschillende landen in zeven dagen. Onderweg konden punten verdiend worden aan de hand van verschillende opdrachten. Tom en Detlef kwamen in een Fiat Multipla JTD van het bouwjaar 2002 aan de start als ‘The Eddies’, met een knipoog naar wielerlegende Eddy Merckx. De afstand van de Budapest Rally bedroeg tweeduizend kilometer.

Tom woont in Kruiseke en werkt in de garage Claus in het naburige Geluveld. De moeder van Detlef is Kaat Dejonghe van het crea-atelier Den Pottenberg in Kruiseke. Detlef woont in Merelbeke en werkt als opvoeder in Waasmunster.