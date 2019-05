Ter Hand maakt zich op voor 142ste editie van Koolzakommegang Erik De Block

22 mei 2019

15u09 0 Wervik Op Ter Hand, een gehucht op de grens van Dadizele en Beselare, vindt komend weekend Koolzakommegang plaats. De ommegang bestaat al 142 jaar. In en rond dorpshuis ’t Schooltje in de Magerheidsstraat zal er vier dagen feest zijn.

Het feest begint vrijdag vanaf 18 uur met de opening van de wijkfeesten door de belleman, gevolgd door het traditionele paalklimmen door de jeugd van Ter Hand en daarbuiten. Al wie een zakdoek kan bemachtigen door op de paal te klimmen, verdient een prijs. ’s Avonds vanaf 19.30 uur vindt een conservenkaarting plaats.

Zaterdag om 10.30 start de zesde editie van de jogging Ter Hand-Molenhoek-Ter Hand. De afstand bedraagt zeven kilometer en deelnemen is gratis. De namiddag staat in het teken van de kinderen met van 13 tot 17 uur de zevende editie van de Koolzak Kidsday. Kinderen vanaf het kleuter tot het eerste middelbaar zijn welkom. Deelnemen kost vijf euro. Om 19 uur start het vrij podium voor jong en oud en vanaf 23 uur is er een afterparty.

Zondag wordt vanaf 11 uur het aperitief en daarna beenhesp geserveerd. Kaarten kosten in voorverkoop vijftien euro en ter plaatse zeventien euro, kinderen van 6 tot 12 jaar betalen tien of twaalf euro. Vanaf 14.30 uur gaat Koolzak Café open met een klimmuur en deathride, een laser kleiduifschieting en de traditionele loopwedstrijd voor de jongsten van Ter Hand.

Maandag is er vanaf 14 uur een koffieklets voor Rustend Ter Hand en de vrouwen van Ter Hand. Vanaf 18 uur vindt de afsluiter plaats. Meer info op de Facebookpagina van Koolzakommegang.