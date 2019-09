Tamica Labarque (20) verkozen tot nieuwe Tabaksfee: “Lang getwijfeld of ik me wel zou inschrijven” Erik De Block

02 september 2019

14u00 0 Wervik Tamica Labarque (20) uit Wervik is verkozen tot de nieuwe Tabaksfee. Rhune Schuermans (20) uit Geluwe is eerste eredame, Emmy Nolf (18) uit Wervik tweede eredame. Er waren vier kandidaten. Amy Roobroek haalde het podium niet.

Naast een schriftelijke proef en een voorstelling aan de jury waren er met het sigarettenrollen en tabaksnaaien twee praktische proeven. Nieuw dit jaar was vooraf een zoektocht in het museum. Tamica Labarque volgt Kelly Burgraeve op.

Tamica was de oudste van de vier kandidaten. Ze is de dochter van Danny Labarque en Dorine Desmet en heeft nog een broer Glenn. Haar grote passie is dansen bij Danscompagnie Tros Wervik. De Wervikse volgt een bacheloropleiding Lager Onderwijs aan Vives Kortrijk. Over enkele weken begint ze aan het derde jaar.

“Ik heb lang getwijfeld of ik me wel zou inschrijven”, zegt de Tabaksfee. “Een vriendin die eerder al had deelgenomen, heeft me over de streep getrokken en sprak vol lof over de Tabaksfeeverkiezing. Ik wil nieuwe mensen leren kennen en me meer engageren in de stad. Ik voel me aangetrokken door nieuwe uitdagingen en het lijkt me een enorm leerrijke ervaring.” De officiële aanstelling volgt in het najaar in het stadhuis.