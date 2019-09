Tabakstocht lokt 2.758 wandelaars Erik De Block

23 september 2019

16u29 0 Wervik De Wervikse Wandelsportvereniging mocht zondag voor de jaarlijkse Tabakstocht 2.758 wandelaars inschrijven. De vzw Wandelsport Vlaanderen had de Wervikse Wandelsportvereniging uitgekozen om de regionale wandeldag ‘West-Vlaanderen Wandelt 2019’ te organiseren.

Omwille van de grote opkomst lagen de start en aankomst dit keer in sportcentrum De Pionier en niet langer in vrije basisschool De Graankorrel. Om dit belangrijk wandelevenement te promoten, verdeelde de vereniging van voorzitter Frans Malengier in alle brievenbussen een brochure. Het parcours liep door de Leievallei en het heuvelachtige Kruiseke en langs de landelijke wegen van Geluwe. Een extra troef onderweg waren alvast recreatie-eiland De Balokken, het Nationaal Tabaksmuseum en de monumentale Sint-Medarduskerk.