Tabaksteler Ann Ramon (58) stopt wegens geen afnemers, “het aantal tabaksfabrikanten vermindert en bovendien is de tabak in het buitenland goedkoper” Erik De Block

22 augustus 2019

13u28 0

Het is over en uit voor tabaksteler Ann Ramon (58) uit de Kruisekestraat in Wervik. “Ik ben geboren in de tabak. Ik draag een tabaksblad in mijn hart”, aldus Ann destijds in Het Laatste Nieuws. Zowel haar ouders als schoonouders waren tabaksboeren. Ann stopt met de tabaksteelt. “Het aantal tabaksfabrikanten vermindert en bovendien is de tabak in het buitenland goedkoper”, zegt Ann. “Bijvoorbeeld in Griekenland en het Oostblok. Dat is daar geen zo’n goede kwaliteit als onze tabak. De toekomst van de tabaksteelt is zorgwekkend. Er zijn de anti-tabakscampagnes. Er wordt ook minder gerookt.”

De tabaksfabriek JTI-Gryson in de Menensesteenweg sloot de deuren. Omwille van de lage lonen verhuisde de productie naar Polen. JTI-Gryson was goed voor de afname van zestig ton tabak. Of één derde van het quotum. De tabaksoogst was deze zomer nochtans een meevaller. “Het is goed geweest, beter dan vorig jaar omdat we deze zomer wat regen hadden”, vertelt Ann. “Weliswaar was het een periode een warme zomer maar het duurde niet zo lang als vorig jaar. Vorig jaar was het te warm en met een te felle zon. Daardoor verkleurden en verbrandden de bovenste tabaksbladeren. Wat gevolgen had voor de goede smaak. Nu hadden we wisselvallig weer. De tabaksbladeren zijn groot. Er is dus niet kwaliteit maar ook kwantiteit.”

In de gloriejaren waren er in ons land maar liefst 400 tabakstelers, waarvan de meesten in onze regio. De anderen bevonden zich in de buurt van Geraardsbergen en de Semois. Nu zijn er tussen Poperinge-Vleteren en Lendelede-Moorslede nog amper vijfendertig tabakstelers.

Gewezen gemeenteraadslid Ann (CD&V) stopt met pijn in het hart. Haar echtgenoot Johan Deprez was bouwvakker en is op pensioen. “We hebben vier kinderen en ze hielpen allemaal mee met de tabaksoogst”, vertelt Ann. “We hadden toen ruim twee hectare tabaksplanten en werkten in twee ploegen.”

Dochter Debbie Deprez werd in 2010 Tabaksfee. Een jaar later vond op de boerderij van haar schoonouders in de Kruisekestraat het ondertussen verdwenen Oogstfeest plaats. De link met de tabak is dus overduidelijk. “We zijn naar Schotland op vakantie geweest”, vertelt Ann. “Dat was een groepsreis. Eerlijk gezegd, de tabaksoogst was mijn congé. Buiten in de natuur en in de zon. Ik ben gaan werken met mijn goesting.” (lacht) De tabaksteelt is zeer arbeidsintensief. We hadden twaalfduizend tabaksplanten staan. We hielden trouw vast aan de traditie met een eerste, tweede en derde pluk. Op ons knieën. Precies een kruisweg. Er zijn collega’s die de eerste en tweede pluk overslaan. De tabaksteelt is veel uren kloppen.”

Door het wegvallen van de Europese subsidies is op den duur het ‘sop de kolen niet meer waard’. “We kunnen tenslotte niet werken voor niks”, zegt Ann. “In november gaat het Tabakssyndicaat onderhandelen over de afname voor de tabaksoogst volgend jaar. Het quotum is elk jaar minder en minder.”

Langs de Kruisekestraat baat Ann thuis ook bed & breakfast De Schoone Dreve uit. “Wie hier komt logeren, kunnen we uitleg geven over de tabaksteelt”, vertelt boerin Ann. “De tabaksbladeren hangen te drogen in de serres. Nu dreigt de tabaksoogst folklore te worden. Jammer naar de toeristen toe die op termijn geen tabaksvelden meer gaan te zien krijgen. Wervik dé Tabaksstad, dat mag niet verloren gaan. We zouden dat toch in ere moeten kunnen houden.”